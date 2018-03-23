نورى المالكى يدعو لتشكيل حكومة عراقية قادرة على إكمال عملية البناء والتقدم







أ ش أ

حث نائب الرئيس العراقى نورى المالكى، اليوم الجمعة، على ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على إكمال عملية البناء والتقدم فى البلاد، مشددا على ضرورة عدم السماح بعرقلة المشاريع الخدمية التى تمس المواطن لأهداف وغايات سياسية.

وقال المالكى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن الشعب العراقى عانى كثيرا من قلة الخدمات بسبب تحديات المرحلة الراهنة، والتى كان جزء منها الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أن الصراعات السياسية التى تقوم بها بعض القوى السياسية تتم لأهداف ونوايا معروفة.

وشدد المالكى على أهمية السعى لتحقيق الوفاق السياسى لضمان عدم التراجع و"العودة إلى الماضي"، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة "مرحلة تفعيل قطاع الخدمات ومواصلة مسيرة البلاد التنموية"، وتابع "ينبغى علينا جميعا مواصلة مسيرة العمل والعطاء متخذين الوطن وسعادة المواطن أولوية أساسية تنبثق منها الخطط كافة".