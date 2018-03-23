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نواب أشمون بالمنوفية ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي

الجمعة، 23 مارس 2018 06:53 م
نواب أشمون بالمنوفية ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي مؤتمر أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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نظم أعضاء مجلس النواب بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مؤتمر جماهيرى حاشد، اليوم، بمدينة أشمون لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية والحث على المشاركة الانتخابية.

 

يأتى المؤتمر تحت اشراف النواب صابر عبدالقوى، محمد خالد الحشاش، فايز بركات، محمود الخشن، محمود محى الدين والمهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، وبحضور العديد من الشخصيات العامة والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

 

وأكد جميع الحضور على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتصويت بصناديق الاقتراع، من أجل النهوض بمصر والعبور إلى بر الأمان.

 

شارك بالحضور، الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة الأسبق، الدكتور محمد متولى، منصور العالم بالازهر الشريف، الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، الأنبا أغاثون شلبى راعى الكنيسة باشمون، الشيخ انور الشهبه مدير اوقاف أشمون، حسن الدماصى مدير تموين اشمون، محمد صحصاح مدير تعليم أشمون.

 

كما شارك الدكتور فرحات عبدالسيد منسق الحملة بالمنوفية، الدكتور جمال العربى رئيس حزب حماة وطن بالمنوفية، اللواء مليجى فتوح عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، معتز الشاذلى عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور.

 

جاء المؤتمر تحت تامين كامل من العميد عمر زعير رئيس فرق اشمون، والعميد محمد على مدير فرع البحث باشمون، الرائدأحمد الشافعى رئيس مباحث اشمون، النقيب ماجد عبود معاون مباحث المركز، وبتكثيف امنى من قوات الإسعاف والدفاع المدنى. 


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