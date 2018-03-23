نقابة المحاميين تكرم المحامية إيناس البيطار كأم مثالية







كتب محمود الضبع

كرمت نقابة المحامين بشمال القاهرة المحامية إيناس البيطار كأم مثالية وذلك فى حفل إقيم برعاية سامح عاشور نقيب المحاميين وقام بتسليم التكريمات هشام زين نقيب محامين القاهرة ونادر نورى نقيب محامين شمال القاهرة.



المحامية إيناس البيطار بعد إستلام تكريم الام المثالية المحامية إيناس البيطار بعد إستلام تكريم الام المثالية

وضمت قائمة التكريمات 13 محامية إستطعن الى جانب نجاحهم فى مهنة المحاماة الى ضرب مثال قوى فى العبور بأولادهن الى بر الامان فى ظل تحديات كبيرة.