ندوة دينية للسجناء بليمان المنيا..الداخلية تؤكد: نفعل رسالة قطاع السجون







كتب محمود عبد الراضى

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية، ندوة دينية بليمان المنيا، حاضر فيها إثنين من علماء مجمع البحوث الإسلامية، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع السجون وعدد من النزلاء.

وبدوره، أكد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إستمراراً فى دعم سياسة وزارة الداخلية فى مجال إعلاء قيم حقوق الإنسان وفى إطار التعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة المصرية وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، .وإمعاناً فى تفعيل رسالة قطاع السجون.

يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والنفسية للنزلاء تمهيداً لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين.