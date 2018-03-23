ندوة بنادى النيل فى الدقهلية تكشف أسرار الديناصور منصوراصورس

ندوة بنادى النيل فى الدقهلية تكشف أسرار الديناصور منصوراصورسالجمعة، 23 مارس 2018 07:30 ص
منصوراصورس فى ندوة بالمنصورة
الدقهلية شريف الديب
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أقام اليوم نادى النيل ندوة بعنوان اسرار اكتشاف الديناصور منصوراصورس بحضور الدكتور هشام سلام ود. سناء بقسم الحفريات كلية العلوم.
شرح الدكتور هشام رحلة اكتشاف الديناصور والذى أطلق عليه اسم المنصوراصورس تيمنا باسم جامعة المنصورة وأكد أن رحلة الاكتشاف بدأت منذ عام 1912 بواسطة عالم ألمانى، والذى اكتشف أكبر وأضخم ديناصور على وجه الأرض وأن عدد الديناصورات التى اكتشفت بمصر خمسة، ويوجد أكثر من 800 نوع من الديناصورات علي مستوى القارات ومعظم الاكتشافات فى الواحات وتوالت رحلات الاكتشاف.
والجدير بالذكر أن فريق اكتشاف المنصوراصورس أول فريق عربي لاكتشاف الحفريات، وأن رحلة الاكتشاف بلغت أكثر من 10 سنوات بدأت من عام 2008 إلى 2018.
وقد لاقى الفريق الكثير من المتاعب خلال رحلة البحث والاكتشاف، أكد الدكتور هشام أن الاكتشاف والبحث لابد أن يلزمه العزيمة والتخطيط والعمل.
أكدت الدكتورة سناء أن العلم مبنى على تبادل المعرفة والعلوم وليس مجهود فردى، كما قدم د محمد زهرى مدير النادى كلمة شكر وترحيب بالضيوف والحضور وتم تقديم شهادات تقدير لفريق البحث .
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