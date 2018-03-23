نادى القضاة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتب هدى أبو بكر

قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادى فى شارع شامبليون بوسط البلد، لمتابعة سير أعمال انتخابات الرئاسة 2018 من كل جوانبها بداية من استلام القضاة المظاريف، وحتى انتهاء عمليتى الاقتراع والفرز.

وقال بيان صادر عن النادى، أن غرفة العمليات ستتلقى كافة الشكاوى والملاحظات من القضاة القائمين على الإشراف بالعملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل.