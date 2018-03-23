نائب الرئيس الأمريكى يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للأمير محمد بن سلمان







وكالات

أقام نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، مأدبة عشاء فى العاصمة الأمريكية واشنطن، تكريمًا لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"حضر العشاء صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وكبار المسؤولين فى الإدارة الأمريكية.