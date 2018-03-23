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خالد صلاح
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نائبة وزير الخارجية الفلبينية تزور الكويت لبحث تطورات قضية العمالة

الجمعة، 23 مارس 2018 11:02 ص
نائبة وزير الخارجية الفلبينية تزور الكويت لبحث تطورات قضية العمالة الشيخ صباح الخالد الصباح وزير الخارجية الكويتى





أ ش أ
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أعلن السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، عن زيارة مرتقبة لنائب وزير خارجية بلاده سارة لو أريولا الى الكويت، فى 29 مارس الجارى ولمدة 5 أيام، لبحث آخر التطورات فى قضية حظر العمالة الفلبينية فى الكويت.

وقال السفير الفلبينى – فى تصريح صحفى اليوم الجمعة – إن نائب وزير الخارجية الفلبينية ستلتقى عددا من المسئولين فى وزارتى الداخلية والخارجية بالكويت، وستشمل المحادثات واللقاءات سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تنظيم لقاء لها مع أبناء الجالية الفلبينية فى الكويت، لاستطلاع أوضاعهم على الطبيعة والتعرف على أبرز مشكلاتهم.

تجدر الإشارة الى أن أزمة قد طرأت على العلاقات الفلبينية – الكويتية الشهر الماضى، عقب العثور على جثة خادمة فلبينية داخل ثلاجة مخدومها اللبنانى وزوجته بالكويت، والتى تبين أنها بـ"فريزر" الثلاجة منذ عام، وان اللبنانى وزوجته هربا خارج الكويت، حيث خاطبت الكويت الانتربول حتى تم القبض عليه، الا أن بيروت رفضت تسليمه الى الكويت، فى الوقت الذى أعلنت فيه الفلبين وقف تصدير العمالة الى الكويت، وطالبت العمالة الفلبينية بالكويت بالعودة إلى مانيلا.


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