نائبة حميات بورسعيد: كوادر من الأطباء والصيادلة للارتقاء بالتأمين الصحى







بورسعيد – محمد فرج

أكدت الدكتورة أميرة السعيد رخا نائب مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد، أنه تم اختيار كوادر من الأطباء والصيادلة للارتقاء بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

وأشارت أنها تشغل منصب نائب المدير منذ 3 سنوات بعد حصولها على دبلوم إدارة المستشفيات من كلية التجارة جامعة بورسعيد.

لافتة أنها نجحت فى اختيار فريق عمل من خريج الصيدلة بعد تأهلهن للعمل فى مكافحة العدوى والجودة والتدريب والترصد للارتقاء لمواجهة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والتى يتم تفعيلها أول يوليه 2018.

وأشارت أميرة قائلة: إن المستشفى تضم 80 سريرا وكوادر شبابية قادرة على العطاء خلال الفترة القادمة للدفع بالعملية الطبية والعلاجية داخل أروقة المستشفى والاستقبال الذى يتم تجهيزه حاليا لاستقبال مرضى التأمين الصحى الجديد.

وتابعت: كفريق عمل متكامل نبذل قصارى جهدنا لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية مع طاقم من التمريض يعملن لخدمة وتلبية احتياجات المرضى داخل الأقسام الداخلية.

ومن جانبها أكدت أميرة قائلة: بأنها من خلال عملها تقوم بإجراء مسح شامل لفيروس C لكل المرضى المترددين، حيث يتم سحب عينة دم وتحليلها بمعمل المستشفى الذى يضم أحدث أجهزة التحاليل، وفى حالة إيجابية النتائج يتم تحويل المصابين إلى وحدة الكبد بالمستشفى حتى يتسنى له صرف العلاج المناسب حتى يتماثل للشفاء.

وفى سياق متصل أكدت نائب المدير بأنها تتابع يوميا المرور على الأقسام الداخلية من الرجال والحريم والأطفال والعناية المركزة وقسم العزل والتعقيم فضلا عن الأقسام الداخلية لمرضى الشركات للوقوف على مدى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى غير القادرين.