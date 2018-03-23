ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالجمعة، 23 مارس 2018 01:34 م
ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة آلى 6 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم مغادرة قطار محمل بـ 1339 طن قمح، كما غادرت 120 سيارة نقل محملة بـ 5234 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172564 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 25939 طنا.
كما شملت حركة الصادر من الميناء 14900 طن يوريا و1870 طن رمل.
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