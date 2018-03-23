منظمة خريجى الأزهر تتفاعل مع الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه







كتب لؤى على

عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف ندوة بعنوان "أهمية المياه فى حياة الإنسان" بناء على توجيهات من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب - شيخ الأزهر بضرورة المشاركة فى الحملة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياةه

حاضر بالندوة الدكتور احمد حسين وكيل كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، الذى بين نعم الله الكثيرة علينا وضرورة المحافظة عليها، مؤكدا أن المياه من اهم نعم الله علينا فالمياه هى سر الحياة ونعمة كبيرة من الله عز وجل من بها على البشرية جمعاء وأعز بها خلقه.

وأضاف حسين بضرورة الاقتصاد والترشيد فى كل ما يتعلق بنا من مال ومأكل ومشرب وملبس، منوها لقول النبى صلى الله عليه وسلم "ما عال مقتصد ولا يعيل "أى ما افتقر من لا يسرف فى الإنفاق".

كما قال حسين أن سبب الكثير من المشاكل والأزمات التى نعانى منها يرجع إلى نقص الثقافة الدينية وقلة الوعى المجتمعى، متطرقا فى حديثه إلى مشكلة الاسراف فى استخدام المياة التى سخرها الله لنا وانعم بها على عباده حتى تجاوز هذا الإسراف الحد المسموح به، والذى وصل إلى الحد الذى يهدد بفقدان هذه النعمة فى وقت من الأوقات إذا استمر الإسراف على هذا الشكل".

و فى ذات السياق عقدت فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بالمحافظات العديد من الندوات التى تعمل على زيادة الوعى المجتمعى بأهمية المحافظة على المياه.

كما قامت الصفحة الرسمية لمجلة نور للأطفال على فيس بوك بنشر العديد من النصائح والإرشادات على هيئة رسوم كرتونية لحث الأطفال على ضرورة ترشيد المياه والمحافظة عليها.