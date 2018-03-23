منسق حكماء مطروح: الانتخاب الرئاسية عرس ديمقراطى وسنخرج لدعم الاستقرار







مطروح – حسن مشالي

قال الشيخ رحومة جويدة منسق مجلس حكماء مطروح، إن الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطى واستحقاق دستورى ننتظره من مدة، موضحا أن أبناء مطروح أرض البناء والمستقبل سيخرجون داعمين للاستقرار ومصر وداعمين لمشروعاتها القومية وقيادتها السياسية".

وأضاف العمدة رحومة :" سنتحدى العالم، والدول التى تراهن على عدم الخروج فى الانتخابات، فنحن شعب التحدى، وسبق أن خرجنا بالملايين في 30 يونيو و3 يوليو وغيرها من المواقف، وسيرى العالم الشعب المصرى الذى يتحدي الصعاب".

وتابع رحومة:" راهن علينا القائد في المشاركة، وسنحسم المعركة الانتخابية وستخرج كل الطوائف والأطياف للمشاركة في الانتخابات حبنا لهذا الوطن، فلست طامعا في منصب أو جاه فقد بلغت من العمر الكثير".

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد بمحافظة مطروح، الذى عقد تحت عنوان "أبناء مطروح حراس الحدود يشاركون فى اختيار الرئيس.. أنزل شارك لدعم بلدك"، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، ورؤساء مجلس العمد والمشايخ وقبائل مطروح، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب وأحمد رسلان نائب رئيس البرلمان العربى، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، للحث تسهيل إجراءات العملية الانتخابية، وبمشاركة المواطنين من الشباب والسيدات.