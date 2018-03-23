مميش: عبور 336 سفينة قناة السويس بحمولة 19 مليون طن خلال أسبوع

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الخميس، عبور 336 سفينة بحمولة 19 مليون طن.

وأشار الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، إلى أن الزيادة فى أعداد السفن والحمولات نتيجة الدور الإيجابى للسياسات التسويقية التى أتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة، لم تكن تعبر القناة من قبل وأثرها فى ارتفاع معدلات العبور، لتظل قناة السويس على رأس الطرق الملاحية العالمية.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن قناة السويس عبرت يوم الجمعة 45 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 48 سفينة بحمولة 2 مليون و400 طن، ويوم الأحد عبرت 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن.

بينما عبرت يوم الاثنين 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن، وعبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 49 سفينة بحمولة 3 ملايين طن من الاتجاهين، وعبرت أمس الخميس 39 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن، ليصل إجمالى عبور السفن خلال الـ7 أيام فقط 336 سفينة بحمولة 19 مليون طن.