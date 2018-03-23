ممثل مدينة برانى بمطروح: سيدرك العالم أن المصريين يد واحدة يوم الانتخابات







مطروح - حسن مشالى

أكد عبد الحميد سالم، ممثل عن مدينة برانى بمحافظة مطروح، أن المدينة كانت تعتمد على مصدر رزق واحد، وأنه خلال الـ 4 سنوات الماضية تم فتح منفذ السلوم وعادت حركة التجارة، كما استطاع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، جذب العديد من المشروعات الاستثمارية خاصة فى ميناء جرجوب .

وقال سالم، خلال مشاركته فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد، الذى يعقد حاليا بمحافظة مطروح تحت عنوان"أبناء مطروح حراس الحدود يشاركون في اختيار الرئيس .. انزل شارك لدعم بلدك" للحث على المشاركة فى العملية الانتخابية،:" عرفنا أن الرئيس السيسى بيحب مطروح لما جاب لنا علاء أبو زيد محافظ"، لافتا إلى أن مصر تمشى فى الطريق الصحيح، بتوجيهات القيادة السياسية وسنوصل رسالة للعالم بأن المصريين يدا واحدة من خلال المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

حضر المؤتمر، اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، ورؤساء مجلس العمد والمشايخ وقبائل مطروح، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأحمد رسلان نائب رئيس البرلمان العربى، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وبمشاركة السيدات والشباب.