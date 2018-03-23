مكافحة المخدرات تضبط 160 ألف قرص مخدر و2 كيلو حشيش







كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن في ضبط أكثر من 160 ألف قرص مخدر و210 جرام لمخدر الهيروين وواحد كيلو جرام من مخدر الفودو و2150 جرام لمخدر الحشيش.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة الأنشطة الإجرامية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم.