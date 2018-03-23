مكافحة التهرب الجمركى: 362 محضر ضبط بتعويضات 230 مليون جنيه فى فبراير الماضى







كتب أحمد يعقوب

بلغ عدد محاضر الضبط الجمركى إلتى حررتها الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية "إلتزام" خلال شهر فبراير الماضى 259 محضرا بقيمة إجمالية 134 مليونا و779 ألفا و798 جنيها وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 56 مليونا و73 ألفا و201 جنيها وفروق الرسوم المستحقة 5 ملايين 777 ألفا و717 جنيها وفروق القيمة المستحقة 16 مليونا 599 ألفا و890 جنيها.

وكانت أكثر الإدارات تحريراً للمحاضر هى إدارة تحريات وضبط السخنة حيث حررت 23 محضر ضبط جمركى بقيمة 26 مليون و290 و184 جنيه وتعويضات وفرق قيمة ورسوم 13 مليون و710 ألف و617 جنيها.

وبلغت المتحصلات الفعلية الإجمالية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية "إلتزام" خلال شهر فبرايرالماضى 19 مليونا و211 ألفا و222 جنيها.

وبلغ عدد محاضر الضبط الجمركى إلتى حررتها الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية "عمليات" خلال شهرفبرايرالماضى 103 محضراً بقيمة إجمالية 134 مليونا و237 ألفا 182 جنيها بتعويضات 155 مليونا و221 ألف 223 جنيها.

حيث حررت إدارة مكافحة غرب بورسعيد والمنافذ الجمركية أكبر عدد للمحاضر بعدد 60 محضرا بقيمة 42 مليون 664 ألف و170 جنيه، وتعويضات قدرها 32 مليون 077 ألف و770 جنيهاً والمتحصلات 3 مليون 176 ألف و637 جنيهاً

بينما بلغت المتحصلات الفعلية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية "عمليات" خلال شهرفبرايرالماضى 19 مليون و189 ألف و64 جنيه

وبذلك يبلغ عدد محاضر الضبط التى حررتها الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية "إلتزام – عمليات" خلال فبرايرالماضى 362 محضر ضبط جمركى بقيمة قدرها 269 مليون و16 ألف و980 جنيها بإجمالى فروق وتعويضات قدرها 230 مليونا و972 ألف و31 جنيها وإجمالى متحصلات 38 مليون و400 ألف و286 جنيها.