مقتل 9 مسلحين تابعين لداعش فى غارة جوية بشرق أفغانستان







كابول (أ ش أ)

أعلن مسئول أمنى أفغانى اليوم الجمعة، مقتل 9 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، خلال غارات جوية أمريكية بطائرات بدون طيار، فى إقليمى نانجرهار وكونار الواقعين فى شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الوطنى الأفغانى شيرين آقا فقيري، لوكالة أنباء بجفاك الأفغانية، إن طائرة أمريكية أطلقت صواريخها على مخبأ تابع للتنظيم الإرهابى أمس الخميس، فى منطقة هاسكا مينا ، مما أسفر عن مقتل 8 مسلحين فى إقليم نانجرهار.

وأضاف المتحدث أن أحد قادة داعش قُتل خلال غارة جوية فى منطقة سوكاى بإقليم كونار.