مقتل 4 جنود عراقيين إثر انفجار عبوة ناسفة فى بعقوبة

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لقى 4 جنود عراقيين مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم شرق بعقوبة شمال العاصمة بغداد.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر محلى، قوله، اليوم الجمعة، إن دورية للجيش وأثناء تأدية الواجب فى حوض الندا شرق بعقوبة تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، مشيرا إلى أن قوة عسكرية وصلت الى مكان الحادث، فيما تم نقل جثث الجنود الى دائرة الطب العدلى.