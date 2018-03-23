video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل أكثر من 40 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن

الجمعة، 23 مارس 2018 01:52 م
مقتل أكثر من 40 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن الجيش اليمنى - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 40 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى غارات لطائرات التحالف العربى على مراكزهم فى الساحل الغربى لليمن.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - "إن القصف الجوى للتحالف تركز على مديريتى باجل والجراحي، بالإضافة إلى معسكر الجبانة"، وفى محافظة البيضاء، أشارت المصادر إلى مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثى بغارة للتحالف العربى فى منطقة فضحة بمديرية الملاجم بالمحافظة.

وفى مديرية صرواح فى مأرب، لقى عدد من الحوثيين مصرعهم بعد هجوم على مواقع للجيش اليمنى فى محيط جبل مرثد شمالى المديرية بين مأرب وصنعاء ، فيما قصفت قوات الجيش الوطنى بالمدفعية الثقيلة تجمعات ميليشيات الحوثى فى البياض وغربى جبل الكحل بمديرية نهم شرقى صنعاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس اليمنى: ميليشيات الحوثى ستحاسب على دماء اليمنيين

اليمن: سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى قصف للتحالف بالساحل الغربى

اليمن: مصرع قيادى حوثى بتعز ومعارك عنيفة شمال الضالع

اخبار عربية

الجيش اليمنى

التحالف العربى

الحوثيين

الحرب فى اليمن

اخبار العرب

اخبار اليمن




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة