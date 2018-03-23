مقتل أكثر من 40 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن

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أفادت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 40 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى غارات لطائرات التحالف العربى على مراكزهم فى الساحل الغربى لليمن.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - "إن القصف الجوى للتحالف تركز على مديريتى باجل والجراحي، بالإضافة إلى معسكر الجبانة"، وفى محافظة البيضاء، أشارت المصادر إلى مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثى بغارة للتحالف العربى فى منطقة فضحة بمديرية الملاجم بالمحافظة.

وفى مديرية صرواح فى مأرب، لقى عدد من الحوثيين مصرعهم بعد هجوم على مواقع للجيش اليمنى فى محيط جبل مرثد شمالى المديرية بين مأرب وصنعاء ، فيما قصفت قوات الجيش الوطنى بالمدفعية الثقيلة تجمعات ميليشيات الحوثى فى البياض وغربى جبل الكحل بمديرية نهم شرقى صنعاء.