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الجمعة، 23 مارس 2018 09:01 م
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مفتى الجمهورية يدين حادث إطلاق النار فى مدينة "تريب" الفرنسية

الجمعة، 23 مارس 2018 06:00 م
مفتى الجمهورية يدين حادث إطلاق النار فى مدينة "تريب" الفرنسية الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية





كتب لؤى على
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أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن الذي تعرضت له مدينة "تريب" جنوب فرنسا، ما أسفر عن عدد من القتلى والمصابين.


وأكد المفتي -في بيان له- أن ترويع الآمنين والاعتداء على النفس البشرية أمر مجرَّمٌ شرعًا وقانونًا ويُدينه الإسلام وكافة الأديان السماوية، مضيفا أنه على دول العالم جميعًا وشعوبها أن يتعاونوا من أجل مواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي بات يهدد الجميع.


ووجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء للشعب الفرنسي وأسر الضحايا، داعيًا الله أن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.

 

 


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