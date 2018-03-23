"معلومات الوزراء" ينشر انفوجراف لشرح خطوات تعريف المواطنين بلجانهم الانتخابية







كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "انفوجراف" لإجراءات وخطوات معرفة المواطنين للجانهم الانتخابية تحت شعار "شارك صوتك هيوصل".

وكان المركز قد نشر فيديو لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار "لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".



