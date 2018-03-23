"معلومات الوزراء" ينشر انفوجراف لشرح خطوات تعريف المواطنين بلجانهم الانتخابية

"معلومات الوزراء" ينشر انفوجراف لشرح خطوات تعريف المواطنين بلجانهم الانتخابيةالجمعة، 23 مارس 2018 01:56 م
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "انفوجراف" لإجراءات وخطوات معرفة المواطنين للجانهم الانتخابية تحت شعار "شارك صوتك هيوصل".
وكان المركز قد نشر فيديو لحث المرأة على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار "لو مالكش صوت فى بلدك.. عمر ما بلدك هيكون ليها صوت".
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