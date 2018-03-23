مصر للطيران تطرح 35% تخفيضا على أسعار تذاكر عمرة شهرى رجب وشعبان

صرح الطيار شريف عزت - رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة طرحت تخفيضاً قدره 35% على أسعار تذاكرها لعمرة شهري رجب وشعبان، وذلك تيسيراً على عملائها ممن يطمح فى أداء العمرة هذا العام وزيارة بيت الله الحرام، مضيفاُ أن الشركة قد طرحت سعة مقعديه لموسم العمرة تصل إلى 170 ألف مقعداً قابلة للزيادة، وفقاً للعرض والطلب.

وأوضح عزت في بيان صحفي، صباح اليوم الجمعة، أن هذا التخفيض تم تطبيقه، اعتباراً من أمس الخميس على جميع رحلات العمرة المغادرة من مطار القاهرة الدولى، بالإضافة إلى طرحها لـــــ20% تخفيض على رحلات العمرة المغادرة من مطار الأقصر الدولى، مشيرًا إلى أن هذه التخفيضات سارية حتى نهاية عمرة رجب وشعبان الموافق 11 مايو المقبل.

كما قامت الشركة، بطرح شرائح سعرية أخرى مخفضة على تذاكر العمرة على خطوط سير القاهرة -جدة -القاهرة، وعلى جميع رحلات العمرة المغادرة من مطار برج العرب بالإسكندرية، حيث أقلعت أولى رحلات موسم العمرة رسميا فى 18 مارس الجارى ويستمر حتى نهاية الموسم فى 29 يونيو القادم.

يذكر أن الشركة، أعلنت عن بدء تلقيها طلبات الحجز من شركات السياحة لموسم الحج للعام الجاري 1439هـ /2018مـ، على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات هو 26 أبريل القادم، وذلك بمقر إدارة الحج والعمرة بمكتب الشركة بأبراج أغاخان بشبرا.