مصر تدين حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن بفرنسا وتؤكد أهمية تجفيف منابع الإرهاب

مصر تدين حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن بفرنسا وتؤكد أهمية تجفيف منابع الإرهابالجمعة، 23 مارس 2018 05:32 م
وزير الخارجية سامح شكرى
كتب - أحمد جمعة
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أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة حادث إطلاق النار واحتجاز الرهائن فى بلدة "تريب" جنوب فرنسا صباح اليوم الجمعة، اللذين أسفرا عن مقتل 3 أفراد وإصابة آخرين.
وأعرب البيان عن خالص المواساة لأسر الضحايا، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب فرنسا الصديق فى مواجهة الإرهاب، مضيفا أن تلك العمليات الخسيسة لن تحيد فرنسا وشركائها فى المجتمع الدولى عن جهود مكافحة الإرهاب، تلك الظاهرة التى تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع الآمنين.
وأكد البيان أن مصر ستواصل بذل أقصى الجهد والتنسيق مع شركائها فى المجتمع الدولى من أجل مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابع تمويله وإمداداته.
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