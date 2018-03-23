"مصر أهم".. مركز شباب العريش يحث الشباب على المشاركة بانتخابات الرئاسة







شمال سيناء - محمد حسين

نظم مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء، مساء أمس، لقاء حواريا لحث الشباب والفتيات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018 بعنوان " انزل شارك.. مصر أهم".

وقال ناصر العزازى، مدير المركز، إن اللقاء شارك فيه عدد من شباب مدينة العريش، وقدم المهندس عمار شلبى، والدكتور عبد الناصر زين العابدين، محاضرة عن أهمية الوعى بالمشاركة فى الانتخابات.

حضر اللقاء إيهاب بيتا، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، وخالد مكاوى مدير إدارة التعليم المدنى بالمديرية .