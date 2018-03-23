مصرع طالب غرقا بترعة النعناعية بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

لقى طالب مصرعة غرقا، بترعة النعناعية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بغرق شخص بترعة النعناعية بقرية رملة الأنجب دائرة المركز ووفاته .

بالانتقال وقوات الإنقاذ النهري، تم انتشال جثة " ي .م. ص " 16 سنة ، طالب ومقيم بذات الناحية مرتدياً ملابسه كاملة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وبسؤال عم المتوفى " مصطفى صالح " 38 سنه، عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه حال عودة نجل شقيقه من الدرس، وأثناء مروره على كوبرى السكة الحديد، انزلقت قدمه وسقط بالترعة مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحد ونفى الشبهه الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3352 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، وتباشر النيابة التحقيقات.