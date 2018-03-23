مصرع شاب وإصابة 2 آخرين إثر سقوطهم من قطار بالمنيا

إسعاف - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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لقى شاب مصرعه، وأصيب موظف ومجند، بعد سقوطهم من قطار مكيف، أمام مزلقان قرية الجندية بمركز بنى مزار، فى المنيا.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط 3 أشخاص من القطار رقم 987 مكيف، قادم من محافظة قنا بجنوب الصعيد ومتجهه إلى القاهرة، وذلك بالقرب من مزلقان قرية الجندية بمركز بنى مزار، ومصرع شاب، وإصابة مجند وموظف.
بالإنتقال والفحص، تبين وفاة مختار ف، 27 عامًا، وإصابة: هيثم ج 29 عامًا، موظف وإسماعيل ا 21 عامًا، مجند وتم نقلهما لمستشفى التكامل بالشيخ فضل ببنى مزار.
تحرر محضرًا بالحادث، وتجرى إدارة البحث الجنائى التحريات لمعرفة ظروف وملابسات سقوط المتوفى والمصابان من القطار، للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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