مصرع رجل إطفاء فى حريق بموقع تصوير فيلم فى نيويورك

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أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة مقتل رجل إطفاء وإصابة آخر بجروح خطيرة أثناء محاولتهما إخماد حريق نشب فى موقع تصوير فيلم فى مانهاتن بمدينة نيويورك.

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحريق اندلع حوالى الساعة 11 مساء أمس (بالتوقيت المحلي) فى الطابق السفلى من مبنى مكون من خمسة طوابق كان يجرى فيه تصوير فيلم "مذرلس بروكلين" الذى تدور أحداثه فى مدينة نيويورك خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضى، ويشارك فى تمثيله النجمان بروس ويلسون وإدوارد نورتون.



وأشارت القناة الأمريكية إلى أن إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك أعلنت - عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - السيطرة على الحريق فى حوالى الساعة الثالثة إلا الثلث من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي).