video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء والعثور على جثة مسن بالطريق فى أخميم بسوهاج

الجمعة، 23 مارس 2018 09:52 ص
مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء والعثور على جثة مسن بالطريق فى أخميم بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج





سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

لقى تلميذ فى السادسة من العمر مصرعه على إثر صعق التيار الكهربائى له أثناء قيامه بشرب المياه من كولدير وملامسة يده لسلك مكشوف وتم نقل جثته للمستشفى المركزى باخميم.

 

وعلى جانب آخر، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لشخص فى العقد الخامس من العمر على جانب الطريق وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة سكته قلبية ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة أيضا لمستشفى أخميم المركزى.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بوفاة طفل صعقا بالكهرباء والعثور على جثة مسن على قارعة الطريق بدائرة مركز أخميم.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث بوصول الطفل أحمد.ع . ت 6 سنوات تلميذ ويقيم شارع الجلاء بندر أخميم دائرة المركز إلى أخميم المركزى "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائى.

 

وبسؤال عمه 44 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام نجل شقيقه بتناول المياه من كولدير بمسجد مبروك بذات الناحية لامست يداه أحد الأسلاك الكهربائية، مما نتج عنه صعقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1220 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

 

وعلى جانب، آخر عثرت الأجهزة الأمنية بأخميم على جثة لشخص بناحية جزيرة محروس  دائرة المركز انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين العثور على جثة لشخص فى العقد الخامس من العمر، مجهول، رث الثياب، على جانب الطريق وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

 

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة سكتة قلبية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة واتخذت كافة إجراءات النشر عن المذكور وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد شخص المتوفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1219 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن سوهاج يضبط سارقى مبالغ مالية وأموال من سيارة شركة أدوية بالإكراه

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخميم

مستشفى اخميم المركزى

مدير امن سوهاج




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة