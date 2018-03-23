مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء والعثور على جثة مسن بالطريق فى أخميم بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

لقى تلميذ فى السادسة من العمر مصرعه على إثر صعق التيار الكهربائى له أثناء قيامه بشرب المياه من كولدير وملامسة يده لسلك مكشوف وتم نقل جثته للمستشفى المركزى باخميم.

وعلى جانب آخر، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لشخص فى العقد الخامس من العمر على جانب الطريق وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة سكته قلبية ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة أيضا لمستشفى أخميم المركزى.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بوفاة طفل صعقا بالكهرباء والعثور على جثة مسن على قارعة الطريق بدائرة مركز أخميم.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث بوصول الطفل أحمد.ع . ت 6 سنوات تلميذ ويقيم شارع الجلاء بندر أخميم دائرة المركز إلى أخميم المركزى "جثة هامدة" إدعاء صعق كهربائى.

وبسؤال عمه 44 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام نجل شقيقه بتناول المياه من كولدير بمسجد مبروك بذات الناحية لامست يداه أحد الأسلاك الكهربائية، مما نتج عنه صعقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1220 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وعلى جانب، آخر عثرت الأجهزة الأمنية بأخميم على جثة لشخص بناحية جزيرة محروس دائرة المركز انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين العثور على جثة لشخص فى العقد الخامس من العمر، مجهول، رث الثياب، على جانب الطريق وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة سكتة قلبية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة واتخذت كافة إجراءات النشر عن المذكور وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد شخص المتوفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1219 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.