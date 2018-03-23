مسيرة لـ"تعليم بورسعيد" لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور







بورسعيد - محمد عزام

شارك العشرات من طلاب والعاملين بمديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، فى مسيرة بأحد الشوارع الرئيسية بحى الشرق، وذلك للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية أيام 26، 27، 28 من الشهر الجارى .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، المسيرة التى بدأت من أمام مسجد السلام بشارع عاطف السادات "طرح البحر"، وحتى ميدان الشهداء بشارع 23 يوليو .

ورفع المشاركون الأعلام المصرية ولافتات مكتوب عليها "انزل شارك .. صوتك أمانة"، "تحيا مصر"، كما هتفوا بأغنية الصاعقة "قالوا إيه علينا دولا وقالوا ايه" .

وقال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن المسيرة شارك فيها الطلاب والعاملين بالمديرية وعدد من مديرى المدارس من واقع الواجب الوطنى لهم للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف "باهى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تشهد استعدادت غير مسبوقة للعملية الانتخابية التى ستتم داخل 98 مدرسة.



مسيرة طلابية للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية



مسيرة طلابية للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية



مسيرة طلابية للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية



مسيرة طلابية للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية



مسيرة طلابية للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية



مسيرة طلابية للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية



مسيرة طلابية للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية



مسيرة طلابية للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية