مسيرة لأهالى قرى أولاد صقر بالشرقية لتأييد الرئيس السيسي







الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم أهالى عدد من قرى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية مسيرة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، ورفع الأهالى المشاركين فى المسيرة أعلام مصر وصور الرئيس السيسي ولافتات مؤيدة له.

وانطلقت المسيرة من أمام مجلس مدينة أولاد صقر وجابت شوارع المدينة وعدد من القرى المجاورة.

وقال عبد الناصر الغوابى منظم المسيرة، أن المسيرة شارك فيها قرى أهالى حمادة وبنى حسن وقصاصين الأزهار وبنى منصور ومنشأة ناصر والراك.

وأضاف الغوابى لـ"اليوم السابع"، أن المسيرة هدفها التأكيد على الأهالى بضرورة الخروج لصناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل رسالة المصريين إلى العالم أن جموع الشعب ملتف حول قيادته السياسية وجيشه وشرطته.