video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مسيرة بمدينة الواسطى ببنى سويف لتأييد السيسي

الجمعة، 23 مارس 2018 07:07 م
مسيرة بمدينة الواسطى ببنى سويف لتأييد السيسي جانب من المسيرة





بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

نظمت حملة "علشان تبنيها" بالتنسيق مع أهالى قرية ميدوم بمركز الواسطى شمال بنى سويف مسيرة ضمت حوالى 80 سيارة جابت مدينة الواسطى، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة ثانية، وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية. 

 

وشارك فى المسيرة التى ضمت سيارات ملاكى وأجرة ونقل قادمة من قرية ميدوم لتطوف مدينة الواسطى، كل من جلال مطر "أمين العمال بحزب مستقبل وطن"، وصلاح سيد صبر، وشعبان رياض قاسم، والعقيد على أبوطالب، وعزت عبدالنبى، وأسامة سيد بكرى، ورزق سلامة، ومحمد سيد خليفة، ومحمد الصباغ "المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بمركز الواسطى".

 

واعتلى أمين العمال بحزب مستقبل وطن سيارة مكشوفة وقام بتوزيع صور للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والإدلاء بأصواتهم، ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى على أنغام الأغانى الوطنية التى تجاوب معها المواطنون والمارة فى الشوارع مرددين الهتافات "تحيا مصر" ورافعين علامات النصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مسيرة بالسيارات لـ"مستقبل وطن" تجوب شوارع أسيوط لدعم السيسي بالانتخابات

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مسيره لتاييد السيسي




لا تفوتك
السيسي من سيناء: أطالب أبطال مصر باستخدام كل القوة ضد الإرهاب

السيسي من سيناء: أطالب أبطال مصر باستخدام كل القوة ضد الإرهاب

ريهام سعيد تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد عقب إنهاء إجراءات الإفراج

ريهام سعيد تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد عقب إنهاء إجراءات الإفراج

4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد

4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد

كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم

كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم

فيديو جراف.. 10 خطوات لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة

فيديو جراف.. 10 خطوات لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة