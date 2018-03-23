مسيرة بمدينة الواسطى ببنى سويف لتأييد السيسي

نظمت حملة "علشان تبنيها" بالتنسيق مع أهالى قرية ميدوم بمركز الواسطى شمال بنى سويف مسيرة ضمت حوالى 80 سيارة جابت مدينة الواسطى، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة ثانية، وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وشارك فى المسيرة التى ضمت سيارات ملاكى وأجرة ونقل قادمة من قرية ميدوم لتطوف مدينة الواسطى، كل من جلال مطر "أمين العمال بحزب مستقبل وطن"، وصلاح سيد صبر، وشعبان رياض قاسم، والعقيد على أبوطالب، وعزت عبدالنبى، وأسامة سيد بكرى، ورزق سلامة، ومحمد سيد خليفة، ومحمد الصباغ "المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بمركز الواسطى".

واعتلى أمين العمال بحزب مستقبل وطن سيارة مكشوفة وقام بتوزيع صور للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والإدلاء بأصواتهم، ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى على أنغام الأغانى الوطنية التى تجاوب معها المواطنون والمارة فى الشوارع مرددين الهتافات "تحيا مصر" ورافعين علامات النصر.