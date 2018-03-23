مستقبل وطن بأسيوط يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات بـ"انزل يا أبو الرجولة"الجمعة، 23 مارس 2018 11:56 م
مسيرة لدعم السيسي
أسيوط ـ محمود عجمى
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اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، فعاليات الحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي لولاية ثانية بمسيرة سيارات حاشدة تجوب شوارع وأحياء مدينة أسيوط وتحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية .
وقال محمود زين، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بأسيوط، إن نحو 100 سيارة بمشاركة قيادات وأعضاء مستقبل وطن وبمكبرات صوتية بثت الأغانى الوطنية والحماسية ورفرفت الأعلام المصرية فى مظاهرة حب ودعم للسيسي ودعوة للمشاركة فى الانتخابات.
وأوضح كامل الخازندار، الأمين العام المساعد للحزب، أن المسيرة جابت الشوارع والمناطق الرئيسية بمدينة أسيوط وتفاعل المواطنين كان واضحا للجميع مع الأغاني الوطنية و"إنزل يا أبو الرجولة".
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