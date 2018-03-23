مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد: ترامب يحتاج تبادل حر للآراء مع مستشاريه

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رأى جون بولتون، المعين من قبل الرئيس الأمريكى كمستشار للأمن القومى بدلًا من "إتش آر ماكماستر"، أن دوره كوسيط نزيه من خلال توفير مجموعة واسعة من الخيارات للرئيس ترامب الذى يحتاج إلى تبادل حر للآراء مع مستشاريه.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة عن بولتون قوله بعد قرار ترامب بتعيينه، إنه غاضب من تسريب ملاحظات من مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، وعين الرئيس ترامب، جون بولتون، الذى سبق وأن تولى منصب سفير الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، مستشارا جديدا للأمن القومى بدلا من إتش آر ماكماستر، و"بولتون" كان أحد دعاة القيام بعمل عسكرى ضد إيران وكوريا الشمالية ويتخذ مواقف متشددة تجاه روسيا.