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مساجد مصر تتحدث اليوم فى خطبة الجمعة عن الإيجابية

الجمعة، 23 مارس 2018 07:00 ص
مساجد مصر تتحدث اليوم فى خطبة الجمعة عن الإيجابية خطبة الجمعة - أرشيفية





كتب – إسماعيل رفعت
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "الإيجابية"، وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
  
وأوضحت الوزارة أنها تثق فى سعة أفق أئمتها العلمى والفكرى وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
 

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