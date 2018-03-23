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مسئولون: سفينة حربية أمريكية تبحر قرب جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبى

الجمعة، 23 مارس 2018 11:16 ص
مسئولون: سفينة حربية أمريكية تبحر قرب جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبى سفينة حربية أمريكية





واشنطن (رويترز)
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 قال مسئولون أمريكيون لرويترز إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية نفذت عملية بموجب مبدأ "حرية الملاحة" اليوم الجمعة، لتقترب لمسافة 12 ميلا بحريا من جزيرة صناعية بنتها الصين فى بحر الصين الجنوبى.

وقال المسئولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن المدمرة "ماستن" أبحرت قرب جزيرة ميستشيف ريف فى جزر سبراتلى، وتتنازع الصين السيادة على هذه المنطقة مع جيرانها.

 


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