مرشح لرئاسة ليبيا يشيد بدور مصر فى توحيد الجيش الليبى على أسس احترافية







كتب - أحمد جمعة

أشاد عارف النايض المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الليبية 2018، بالجهود التى تقودها مصر قيادة وشعبا وجيشا على استضافتها الصبورة والنزيهة لكل جولات المباحثات الرامية إلى توحيد الجيش الليبى على أسس مهنية واحترافية خالصة تجعله ضامنا لوحدة الدولة المدنية فى ليبيا وسيادتها على كامل ترابها الوطنى، وحماية مقدرات وثروات ومستقبل الشعب الليبى.

وتقدم "النايض" فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بأعمق التهانى وبجزيل الشكر إلى رؤساء أركان وضباط وخبراء الجيش الليبي الأصيل المشاركين في جولات المباحثات الرامية إلى توحيد الجيش الليبى، والذين توصلوا فى الجولة السادسة بتاريخ 20 مارس الجارى إلى نتائج مهنية ومبشرة بكل خير، وبحضور رؤساء الأركان أنفسهم.

وأكد "النايض" أن توحيد المؤسسة العسكرية هو الأساس لدفع المسار السياسى إلى الأمام وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية نزيهة فى ليبيا خلال هذا العام 2018، وإلى تأمين تلك الانتخابات وضمان قبول وتنفيذ نتائجها، موضحا أن هذا هو الأساس لقيام الدولة الليبية الناجحة والمزدهرة والتى يطمح إليها الليبيين جميعا، مشيرا إلى أن أى رئيس منتخب لليبيا سيحتاج إلى جيش موحد وقوى لصيانة استقلال ووحدة وسيادة ليبيا الغالية.