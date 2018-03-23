مرتضى منصور: سننزل يوم الانتخابات لكى يعرف العالم من هم المصريين







كتب - احمد عبد الهادى بكير - محمد حجازى

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه تم دعوته للعديد من مؤتمرات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكنه لم يقبل أو يحضر أى مؤتمرات إلا فى شبرا الخيمة.

وأوضح مرتضى، خلال مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن شبرا الخيمة ليست مدينة صناعية فقط بل هى معقل السياسيين ورجال العمل العام.

وأضاف:" يجب على الشعب المصرى رجال ونساء وشباب النزول أمام اللجان يوم 26 و 27 و 28 مارس ، لكى يعرف العالم بالكامل من هم المصريون".

وأكد منصور أن الرئيس السيسى يعمل من أجل النهوض بالبلاد ونرى ذلك فى حربة على الإرهاب الغاشم فى سيناء، والمشروعات الكبرى والتنموية والاقتصادية التى يقوم بتنفيذها.