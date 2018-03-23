مذيع "يلا أونلاين" يروى مغامرة استعادة هاتفه المسروق بعد 3 ساعات فقط







كتب حسن رمضان

روى المذيع تامر إمام، مقدم برنامج يلا أونلاين، تفاصيل سرقة هاتفه المحمول قبل أيام قليلة، ونجاحه فى استعادته بعد 3 ساعات فقط من وقوع الحادث، بسبب اعتماده على التكنولوجيا وتحديدا تطبيق "Find Device".

القصة بدأت مساء الأربعاء الماضى وتحديدا فى تمام الساعة التاسعة مساءً، حينما فوجئ بأحد الأشخاص يختطف الموبايل من يده أثناء قيادته سيارته، وكان الطريق مزدحما مما ساعد السارق على الهروب بواسطة دراجة بخارية كان يقودها شخص آخر.

لم يكن أمام "تامر" إلا الاعتماد على التكنولوجيا، ليقوم على الفور بفتح موبايل آخر كان بحوذته، ويعمل أيضا بنظام أندرويد، وتم تحميل تطبيق Find Device الذي يتيح تتبع مكان هواتف أندرويد، بشرط أن يكون الهاتف مفعلا باستخدام بريد إلكترونى "جي ميل" وأن يكون الموبايل متصلا بالإنترنت.

ويروي إمام: "نجحت فى معرفة مكان الهاتف المسروق وقمت بتتبعه ولكن السارق كان يتنقل بشكل مستمر من مكان لآخر، لدرجة أننى تنقلت فى جميع أنحاء القاهرة تقريبا، وفي النهاية استقر بمنطقة الدرب الأحمر، وبمعاونة أصداقائى بجانب رجال الشرطة بقسم الدرب الأحمر نجحنا فى إلقاء القبض على السارق وبحوزته هواتف أخرى مسروقة ودراجة بخارية مسروقة أيضا".

وشدد مقدمو برنامج "يلا أونلاين" على أهمية التكنولوجيا فى مثل هذه المواقف، وضرورة أن يقوم المستخدمين على علم بتفعيل خاصية تتبع الهاتف تحسبا لوقوعه فى مثل هذه المواقف.

كما طالب مقدمو البرنامج المستمعين بضرورة توخى الحذر خلال استخدام الموبايل أثناء القيادة وفى أى مكان عام نظرا لانتشار ظاهرة سرقة الموبايلات فى الآونة الأخيرة.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص في التكنولوجيا، ويذاع يومي الأحد والخميس في الرابعة مساء عبر محطة "نغم إف إم" على تردد 105.3 ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.