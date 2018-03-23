مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين يبحث التعاون مع معهد تدريب الكوادر بالأميرية

مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين يبحث التعاون مع معهد تدريب الكوادر بالأميريةالجمعة، 23 مارس 2018 03:13 م
جانب من الحدث
كتب محمود طه حسين
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زار الدكتور صلاح الدين غنيم، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، معهد تدريب الكوادر بالأميرية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية - وزارة الصناعة والورش الملحقة بالمعهد، حيث التقى بالمهندسة ناهد بدر مديرة المعهد والمهندس سيد شعبان، ومجموعة من مشروع TVET2 الممول من الاتحاد الأوروبي بقيادة المهندس محمد توفيق مكون تحسين جودة التعليم بالبرنامج، والدكتور عماد عبد الغفار، ودكتورة أمنية الشيخ مكون الحوكمة بالبرنامج ، ومهندس أحمد قنديل مدير اللجنة التنفيذية لاتفاقية التعاون.
وأوضح غنيم أن الزيارة جاءت لبحث سبل التعاون المستقبلية بين الأكاديمية المهنية للمعلمين ومصلحة الكفاية الإنتاجية «معهد تدريب الكوادر» في مجال إعداد وتأهيل مدربي التعليم الفني في كافة التخصصات، ويأتي ذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من مشروع TVET2 لتطوير التعليم الفني.
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