مدير أمن القليوبية يتفقد أماكن توزيع أوراق اقتراع الانتخابات بشبرا الخيمة

تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، أماكن اللجان العامة وأماكن توزيع أوراق الاقتراع، على المستشارين باللجنة العامة بشبرا الخيمة أول وثانى، وكذلك توزيع أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2018 وكشوف الناخبين بقطاع الجنوب.

وأشار "خيرت "، أنه تم التنبيه على جميع ضباط وأفراد الشرطة بالحياد التام، وحسن التعاون مع القوات المسلحة والمواطنين.