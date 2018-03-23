مدير أمن القليوبية يتفقد أماكن توزيع أوراق اقتراع الانتخابات بشبرا الخيمة

مدير أمن القليوبية يتفقد أماكن توزيع أوراق اقتراع الانتخابات بشبرا الخيمةالجمعة، 23 مارس 2018 04:12 م
جانب من الجولة
القليوبية نيفين طه
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تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، أماكن اللجان العامة وأماكن توزيع أوراق الاقتراع، على المستشارين باللجنة العامة بشبرا الخيمة أول وثانى، وكذلك توزيع أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2018 وكشوف الناخبين بقطاع الجنوب.
وأشار "خيرت "، أنه تم التنبيه على جميع ضباط وأفراد الشرطة بالحياد التام، وحسن التعاون مع القوات المسلحة والمواطنين.
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