محمد الجارحى عضو مجلس الأهلى: الوقوف فى طوابير التصويت بالانتخابات واجب وطنى

قال محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إن الإنجازات التى نفذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الفترة الرئاسية الأولى من تنمية شاملة فى كل المجالات لا ينكرها أحد.



وأضاف خلال مؤتمر دعم السيسى الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بضرورة الحشود أمام اللجان فى طوابير للتصويت فى الانتخابات باعتبار ذلك واجب وطنى أرثاء قيم الديمقراطية الحقيقية والطيور بصورة مشرفة أمام العالم.



وأكد أن الرئيس يستحق أن ندعمه لأن المرحلة صعبة ويجب أن نقف بجوار الجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب، لأنهم يقدمون الكثير من التضحيات من أجل بلادنا.