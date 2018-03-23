محكمة إسبانية: مدريد ستحاكم 13 زعيما انفصاليا من كتالونيا بتهمة التمرد

محكمة إسبانية: مدريد ستحاكم 13 زعيما انفصاليا من كتالونيا بتهمة التمردالجمعة، 23 مارس 2018 01:25 م
زعيم إقليم كتالونيا
مدريد (رويترز)
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قال قاض بالمحكمة العليا الإسبانية اليوم الجمعة، إنه سيحاكم 13 من القادة الانفصاليين فى إقليم كتالونيا بتهمة التمرد وهى جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، وذلك بعد دورهم فى مسعى لاستقلال الإقليم العام الماضى.
وقال القاضى فى حكمه إن 25 سياسيا انفصاليا فى المجمل سيحاكمون بتهم التمرد والاختلاس والعصيان.
وطلب القاضى أيضا أن يودع 14 من أعضاء حكومة الإقليم السابقة 2.1 مليون يورو (2.59 مليون دولار) فى حساب مصرفى لإعادة الأموال التى استخدمت فى إجراء استفتاء على الاستقلال فى الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي، والذى اعتبرته مدريد غير قانوني، ولتغطية نفقات الإجراءات القضائية.
ولم يحدد القاضى موعد المحاكمة.
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