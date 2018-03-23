محافظ كفر الشيخ : تقسيط قيمة شهادة "أمان" للموظفين على 24 شهرا







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن شهادة أمان للمصريين يتم إصدارها من خلال البنوك الأربع الحكومية الكبرى وهي؛ بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى، ويبلغ فروع هذه البنوك حوالى 2500 بنك على مستوى الجمهورية، ويمكن لكل المواطنين الذى تتراوح أعمارهم بين 18، 59 عام الحصول على هذه الشهادة بالرقم القومى فقط.

وقال محافظ كفر الشيخ فى بيان، سيتم منح هذه الشهادة لأسر الشهداء على نفقة المحافظة، وتمنح الشهادة لصاحبها فائدة سنوية ثابتة بنسبة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، وتبلغ مدة الشهادة 3 أعوام حيث أنها قابلة للتجديد مرتين لتصل الى 9 سنوات ، هذه الشهادة الادخارية لها ميزة تأمينية إذ إنها عبارة عن وثيقة تأمين على الحياة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الأقساط التأمينية تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً بحسب قيمة كل شهادة، وتبلغ قيمة الشهادة 500 جنيه على أن تتضاعف حتى 2500 جنيه، وتتيح الشهادة الاختيار بين الحصول على معاش شهرى لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته، ويمكن أن يكون التعويض مبلغ يسدد كدفعة واحدة، يتراوح في حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وفى حالة الوفاة بسبب حادث فالتعويض يبدأ من 50 ألف إلى 250 ألف جنيه، وإذا كانت الوفاة نتيجة حادث، يكون التعويض الشهري لمدة 5 سنوات يتراوح بين 1000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، بينما لمدة 10 أعوام، يتراوح من 600 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وأوضح المحافظ أن شروط الشهادة، أن تكون اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك، والإعفاء من كافة مصاريف فتح الحساب الذى سيتم من خلالة شراء الشهاده،ولا يجوز إصدارها على سبيل الهبة أو التبرع أو مشتركة وفقاً والشروط التي يتعيت التوقيع عليها، تسرى وثيقة التأمين على الحياة على عملاء شهادات أمان المصريين اعتبارا من تاريخ شراء الشهادة حتى بلوغ العميل سن 60 وبعد ذلك تسقط الوثيقة، وفى حالة وفاة العميل يتم خصم باقى الأقساط غيرالمسددة من العميل خلال السنة التأمينية من قيمة التعويض، وفى حالة الشراء الفردى يجوز استرداد الشهادة اعتباراً من اليوم الثانى لاصدار الشهاده وفقاً لرغبة العميل بقيمتها الأسمية، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل"القيمة الأسمية" والعوائد المتبقية بعد خصم قيمة أساط التأمين، إن وجد.