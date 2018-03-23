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محافظ سوهاج : إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى دار السلام وطما

الجمعة، 23 مارس 2018 10:23 ص
محافظ سوهاج : إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى دار السلام وطما إزالة تعديات -أرشيفية





سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ،إنه تمت إزالة 15 حالات تعدى علي الأراضي الزراعية بمساحة 20 قيراط ، في حملة مكبرة بناحية مركز دار السلام ، مشددا على جميع الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات والإزالة الفورية لجميع التعديات وتنفيذ خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة وحماية أراضي الدولة .

ومن جانبه قال لطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام ،إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بناحية مجلس قروي الخيام بقرية النغاميش بالاشتراك مع القوات الأمنية ،واسفرت عن ازالة 15 حالات تعدي على الاراضي الزراعية ، وهي عبارة عن مباني بالطوب الابيض علي مساحة 20 قيراط تقريبا ، وجاري اعمال المتابعة وتكثيف الحملات .

كما أعلن محافظ سوهاج عن تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية مركز ومدينة طما ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مشددا علي المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات ، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن الحفاظ علي اراضي الدولة .

ومن جانبه قال احمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ،إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة فورية بناحية قرية مشطا اسفرت عن إزالة حالتين تعدي في المهد علي الاراضي الزراعية  بكوم العرب بمشطا ، وهي عبارة عن تعديات بالقواعد والاعمدة الخرسانية والاسمنت ، وتمت مصادرة مواد البناء والخلاطة الاسمنتية المستخدمة ، وجاري المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات وإزالة التعديات في مهدها.

ازالات دار السلام (1)
ازالات دار السلام 
ازالات دار السلام (2)
ازالات دار السلام 
ازالات دار السلام (3)
ازالات دار السلام 
ازالة فورية لحالتين تعدي بطما (1)
ازالة فورية لحالتين تعدي بطما 
ازالة فورية لحالتين تعدي بطما (2)
ازالة فورية لحالتين تعدي بطما 
ازالة فورية لحالتين تعدي بطما (3)
ازالة فورية لحالتين تعدي بطما 

 


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