محافظ دمياط يوجه برصف منطقة أرض المعارض بقرية العنانية

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لمديرية الطرق برصف منطقة أرض المعارض بقرية العنانية، وذلك استجابة لمطلب أهالى القرية، حيث قامت مديرية الطرق والنقل بالبدء فى رصف مسافة 300 م وعرض متوسط 10 م، يأتى ذلك استجابة لأهالى قرية العنانية.

وناشد المحافظ فى بيان له، أهالى المنطقة بعدم رش المياه على الأسفلت، وإلا سيتم فرض غرامة فورية 1000 جنيه.