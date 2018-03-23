محافظ دمياط يقرر تشكيل لجنة لمعاينة مستشفى ميت أبو غالب المركزى







دمياط-معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تشكيل لجنة لمعاينة مستشفى ميت أبو غالب المركزي برئاسة أحد مهندسي مديرية الإسكان بدمياط وعضوية كلا من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومدير إدارة الصيانة بمديرية الصحة.

وأوضح محافظ دمياط فى بيان له اليوم أن مهمة اللجنة معاينة مستشفى ميت أبو غالب المركزي وتحديد مدى إمكانية تشغيل الأقسام المتوقفة بها من خلال تقييم الحالة الإنشائية على أن يتم إعادة التقييم دوريا 3:6 أشهر ولحين انتهاء تحقيقات النيابة رقم 2718 إدارى كفر سعد.