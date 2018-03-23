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محافظ جنوب سيناء: توزيع ٥ آلاف وحدة سكنية بالطور وحصر العمالة للتأمين عليهم

الجمعة، 23 مارس 2018 10:50 ص
محافظ جنوب سيناء: توزيع ٥ آلاف وحدة سكنية بالطور وحصر العمالة للتأمين عليهم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه تم توزيع وتسليم عقود وحدات سكنية جديدة لـ5 آلاف مواطن من أبناء مدينة الطور ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى على مدار الفترة الماضية.

وأوضح فودة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يجرى الآن إنشاء 624 منزل بدوى بمنطقة الرويسات تمهيدا لتوزيعها وتسليمها للأهالى بالمنطقة، لافتا إلى أنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم الانتهاء من إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية على مستوى المحافظة و1200 بيت بدوى و1000 وحدة سكنية لمتضررى إزالات حى الرويسات بمدينة شرم الشيخ .

كما أشار فودة إلى أن المحافظة تهتم بملف تقنين الأوضاع وتعتبره موضوع الساعة ويجب الانتهاء من ملف تقنين أوضاع الأراضي وذلك بالمتابعة المستمرة مع رؤساء المدن، لافتا إلى أنه تم التنبية على رؤساء المدن المدن الذين لديهم أراضى بمناطق السيل أن تسحب منهم.  

وقال المحافظ إنه يتم إنهاء إجراءات تقنين أوضاع الأراضي بسداد الرسوم المستحقة على فحص الملف،ل افتا إلى أن مديرية الزراعة تسرع في تحصيل قيمة الرسوم التى تم التقنين لها والتى وصلت حتى الآن إلى 1200 حالة وهو حق الشعب .

كما كشف محافظ جنوب سيناء عن حصر مديرية القوى العاملة والهجرة كافة العمالة غير المنتظمة للإسراع فى التأمين عليها وجهاز التعمير ورؤساء المدن وكافة المديريات التى بها عمالة غير منتظمة، كما تم اعتماد مبلغ 7 ملايين جنيه لمدينة سانت كاترين لرفع كفأة الطرق بالمدينة وربطها بالمدن الأخرى.

ونوة المحافظ إلى الانتهاء من توصيل الطاقة الكهربائية اللازمة لقرية وادى غرندل واضاءتها بالكامل وسيتم الاحتفال بذلك فى أعياد تحرير سيناء الشهر المقبل.


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