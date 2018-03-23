محافظ القليوبية يعقد إجتماعا ليطمئن على الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية







القليوبية- نيفين طه

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على الإنتهاء من كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، من خلال تجهيز مقار اللجان الإنتخابية بكل القرى والمراكز وتزويدها بجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح عملية التصويت، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الناخبين بلغ 3 مليون و39 ألف ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية للادلاء بأصواتهم أمام 546 مقر انتخابى بنطاق المحافظة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الإعداد والتجهيز النهائى للانتخابات الرئاسية 2018 والمقرر إجرائها أيام 28،27،26 مارس 2018 والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية ومديرى المديريات الخدمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده عشماوى بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية من القوات المسلحة والشرطة والمستشار العسكرى ورؤساء المحاكم ورؤساء المدن.

وأشار المحافظ إلى أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى ما يجعله يشارك ويدلى بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة فى بناء مصر الجديدة، مشيراً إلى ضرورة أن نقدم عرساً ديمقراطياً يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدى لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالى مصر.

وأكد على أهمية تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات لتوجيه رسالة للعالم بأن مصر يحكمها شعبها القادر على إختيار من يريد.

وفى ذات السياق أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والإطمئنان على جاهزيتها فى نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أى طاريء وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة المدنية والمكلفة بعملية تأمين الإنتخابات على مدار الثلاث أيام والمقرر إجراءها منتصف الأسبوع المقبل.

ووجه عشماوى برفع درجة الإستعداد بكل مركز ومدينة وإلغاء الإجازات لرؤساء المراكز والمدن وتواجد كل مسؤول بنطاق مركزه للتأكد من جاهزية المقار الإنتخابية ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وتوفير خط تليفون وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة مشدداً على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز إنتخابى لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كرسى متحرك لكبار السن.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة للانتخابات الرئاسية على مدار اليوم والإلمام بسير العميلة الإنتخابية وتذليل كافة العقبات والمشاكل للتسهيل على الناخبين ولحسن سير العملية الإنتخابية.

ووجه المحافظ تعليماته إلى مدير مديرية التربية والتعليم بتسليم المراكز الإنتخابية إعتباراً من يوم السبت لقوات التأمين من القوات المسلحة والجيش لتنفيذ إجراءات التعقيم والتى تشمل تأمين المقار "الفصول المدرسية أمنياً".

كما قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحى لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت.

ويهيب المحافظ بالمواطنين من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية لإرسال رسالة قوية للجميع، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية ستكون من أولى المحافظات فى نسب التصويت بإذن الله.