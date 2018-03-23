video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى بكفر الزيات بعد إعادة تجديده

الجمعة، 23 مارس 2018 03:30 م
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى بكفر الزيات بعد إعادة تجديده محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى





الغربية – محمد طارق
إضافة تعليق

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مسجد الأهالى بكفر الشوربجى بمدينة كفر الزيات بتكلفة إجمالية 5 مليون جنية تبرع الأهالى وبحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وإستقبال حافل من أهالى القرية، والجدير بالذكر أن المسجد مقام على مساحة 4 قيراط أي حوالى 700 متر ويسع حوالى 800 مصلى.

والمسجد مكون من طابقين ومزود بمولد كهربائى هذا وقد أدى محافظ الغربية صلاة الجمعة بالمسجد وإستمع إلى خطبة الجمعة تحت عنوان "الإعتصام بالله سبيل النجاة" ، وفى نهاية الخطبة حث أمام المسجد المواطنين على ضرورة النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية لأنها واجب وطنى وضرورة أن نكون إيجابين في المشاركة في بناء الوطن ، وفى ختام زيارة المحافظ أهدى أهالى قرية كفر الشوربجى محافظ الغربية هدية تذكارية وقدموا له الشكر.

رافق محافظ الغربية المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواءناصر طه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة..

ومن جانب آخر،تفقد محافظ الغربية مدخل طنطا الشمالى من ناحية مدينة كفر الزيات وحث رئيسي الحى على الاهتمام بالناحية الجمالية وزراعة أشجار على جانبي الطريق والإنتهاء من أعمال الرصف.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف بشارع عبد الحى مشهور مدخل مستشفى الطوارئ وحث المسئولين على الإنتهاء من أعمال الرصف الجارية في أقرب وقت.

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى (1)
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى 
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى (2)
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى 
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى (3)
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى (4)
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى 
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى (5)
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى 
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى (3)
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى 
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى (4)
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى 
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى (5)
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى (6)
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى (7)
محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى ومحافظ الغربية يشهدان ندوة تثقيفية عن ترشيد المياة بطنطا

صور .. محافظ الغربيه يكرم 700 موظفة بالشباب والرياضة احتفالا بعيد الأم

الغربيه

اخبار الغربيه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ الغربيه

مدخل طنطا الشمالى




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة