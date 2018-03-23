محافظ الغربية يفتتح مسجد الأهالى بكفر الشوربجى بكفر الزيات بعد إعادة تجديده







الغربية – محمد طارق

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مسجد الأهالى بكفر الشوربجى بمدينة كفر الزيات بتكلفة إجمالية 5 مليون جنية تبرع الأهالى وبحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وإستقبال حافل من أهالى القرية، والجدير بالذكر أن المسجد مقام على مساحة 4 قيراط أي حوالى 700 متر ويسع حوالى 800 مصلى.

والمسجد مكون من طابقين ومزود بمولد كهربائى هذا وقد أدى محافظ الغربية صلاة الجمعة بالمسجد وإستمع إلى خطبة الجمعة تحت عنوان "الإعتصام بالله سبيل النجاة" ، وفى نهاية الخطبة حث أمام المسجد المواطنين على ضرورة النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية لأنها واجب وطنى وضرورة أن نكون إيجابين في المشاركة في بناء الوطن ، وفى ختام زيارة المحافظ أهدى أهالى قرية كفر الشوربجى محافظ الغربية هدية تذكارية وقدموا له الشكر.

رافق محافظ الغربية المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواءناصر طه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة..

ومن جانب آخر،تفقد محافظ الغربية مدخل طنطا الشمالى من ناحية مدينة كفر الزيات وحث رئيسي الحى على الاهتمام بالناحية الجمالية وزراعة أشجار على جانبي الطريق والإنتهاء من أعمال الرصف.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف بشارع عبد الحى مشهور مدخل مستشفى الطوارئ وحث المسئولين على الإنتهاء من أعمال الرصف الجارية في أقرب وقت.



محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى



محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى



محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى



محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى



محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدخل طنطا الشمالى