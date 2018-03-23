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محافظ السويس: أراهن على مشاركة المواطنين بالانتخابات وجميع اللجان مستعدة

الجمعة، 23 مارس 2018 11:41 ص
محافظ السويس: أراهن على مشاركة المواطنين بالانتخابات وجميع اللجان مستعدة اللواء أحمد حامد محافظ السويس





السويس- سيد نون
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قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إن جميع اللجان الانتخابية بمحافظة السويس مستعدة تماما لإجراء الانتخابات الرئاسية، وأنه توجد لجنة قامت بفحص جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة، وتم التأكيد على جاهزية اللجان، معربا عن ثقته فى مشاركة المواطنين بالمحافظة فى الانتخابات، وأنه يراهن على المشاركة الإيجابية لأبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
 
 
وأكد محافظ السويس لـ"اليوم السابع"، أنه توجد بالمحافظة خمس لجان عامة، وأن عدد أصوات الناخبين بالمحافظة 413 ألف صوت داخل 68 مركزا انتخابيا، و87 لجنة انتخابية، وأنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة وعناصر من مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية قبل وأثناء الانتخابات، وتنظيم حملات دورية لمتابعة سير العملية الانتخابية بصفة مستمرة.
 
 
وأشار أحمد حامد، أنه خلال الأيام الماضية عقد عدة اجتماعات لأعضاء لجنة الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وقامت لجنة بزيارة جميع اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها، وبالفعل تم التأكد من استعداد اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين.
 
 
وأضاف حامد، أنه سيقوم خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بتفقد اللجان الانتخابية، للتأكد من أنها جاهزة تماما، كما سيتم التأكد من وجود سيارة إسعاف أمام كل لجنة انتخابية عامة من أجل الطوارئ، وتوافر المولدات الكهربائية أيضا، وتواجد كراسى متحركة لكبار السن.
 

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